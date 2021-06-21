США ввели санкции против 16 физлиц в ответ на действия Белоруссии

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги, говорится в сообщении американского Минфина.

Российского бизнесмена Михаила Гуцериева, который оказался в "белорусском" санкционном списке Евросоюза, также опубликованном в понедельник, в американском перечне нет.

В списке, в частности, значатся пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед, начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

Среди организаций санкции введены, среди прочего, против КГБ Белоруссии и Внутренних войск МВД Белоруссии, а также СИЗО на улице Окрестина в Минске и Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.