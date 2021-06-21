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Канада и Великобритания расширили санкции против Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Великобритания вслед за ЕС и США расширяет санкционные списки против Белоруссии, говорится в заявлении британского МИД.

Согласно заявлению, Лондон вводит санкции против семи физлиц и одной компании в связи с задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги, а также против четырех физлиц и одной организации "за продолжающееся подавление демократии и нарушение прав человека в Белоруссии".

В нем говорится, что санкции предусматривают "ограничения на въезд и замораживание активов высокопоставленных чиновников белорусского режима и "Белорусской нефтяной компании".

В свою очередь власти Канады объявили о новых санкциях в отношении 17 физлиц и пяти организаций "в ответ на серьезные и систематические нарушения прав человека в Белоруссии". В МИД Канады указали, что эти меры приняты в координации с США, Великобританией и ЕС.

Ранее в понедельник ЕС объявил санкции против 78 физлиц и 8 организаций Белоруссии, а Штаты - против 16 физических лиц и пяти юридических лиц.

Канада Великобритания

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