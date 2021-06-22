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Кубинская фармкомпания оценила эффективность своей COVID-вакцины в 92%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Трехдозовая вакцина "Абдала 92" кубинского производства эффективна от коронавируса на 92%, сообщила к компания "БиоКубаФарма".

"Вакцина "Абдала", разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, показала эффективность 92,28% при применении трехдозовой схемы", - говорится в твиттере компании.

Центральная кубинская газета Granma напоминает, что сейчас эта вакцина проходит третий этап клинических испытаний.

Кубинские ученые разрабатывают пять разных видов вакцин от COVID-19. На днях сообщалось, что другой кубинский препарат "Соберана 02" показывает эффективность на уровне 62%.

Granma отмечает, что для признания в ВОЗ эффективность вакцины должна быть выше 50%.

С момента начала пандемии COVID-19 на Кубе выявлено 169,3 тыс. случаев заражения, 1170 пациентов скончались, около 160 тыс. человек выздоровели.

Куба БиоКубаФарма коронавирус

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