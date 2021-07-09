Куба лицензировала собственную вакцину от коронавируса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы выдали разрешение на экстренное применение разработанной кубинскими специалистами вакцины от коронавируса Abdala, сообщает агентство EFE.

Кубинский Центр по контролю за медикаментами пояснил, что препарат "соответствует предъявленным требованиям в том, что касается качества, безопасности и эффективности".

Трехдозовая вакцина Abdala, разработанная Центром генной инженерии и биотехнологии Кубы, по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.

На острове разрабатывают еще несколько вакцин от COVID-19.