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В Японии обвинили Uber в использовании труда иностранцев с истекшими визами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Полиция Японии требует предъявления уголовных обвинений местному подразделению Uber Technologies Inc. Причина – использование компанией труда иностранцев, не имеющих действующих виз, для доставки еды.

В полиции утверждают, что Uber Japan не обеспечила должного контроля за юридическим статусом двух иностранцев, в том числе одного гражданина Вьетнама, который оставался в Японии после завершения срока действия его визы и продолжал заниматься доставкой еды через сервис Uber Eats в Токио в период с июня по август 2020 года.

Японская полиция требует возбуждения уголовных дел как против самой компании, так и против двух ее представителей.

"Uber очень серьезно относится к неавторизованному использованию платформы компании и сделала ряд шагов для ужесточения процедуры приема потенциальных курьеров. Мы полностью сотрудничаем со следствием по этому делу", - говорится в пресс-релизе Uber Eats.

Акции Uber прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6%.

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