Сорок кораблей США и партнеров по НАТО примут участие в учениях у берегов Украины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в проводимых совместно с Украиной учениях "Sea Breeze-2021", которые начнутся на следующей неделе в регионе Черного моря, сообщил во вторник госдепартамент Соединенных Штатов.

"Цель учений - повысить оперативную совместимость и укрепить морскую безопасность в регионе", - отмечает госдеп.

В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений "Sea Breeze", которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля.

"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения "Sea Breeze" с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации",- сказал Конашенков.

По его данным, основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры.