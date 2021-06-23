Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:17Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 158+298 789

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - говорится в заявлении посольства в твиттере.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", - отмечают в посольстве.

Во вторник госдепартамент США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях "Sea Breeze-2021", которые США проведет совместно с Украиной в Черном море.

В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений "Sea Breeze", которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля.

По его данным, основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры.

Россия США НАТО Черное море Украина

Новости по теме

Новости

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США

Пандемия коронавируса

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов

Лукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегалов
Пандемия коронавируса

В Португалии опасаются четвертой волны пандемии

Более 130 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Пандемия коронавируса

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Меркель сделала второй укол вакциной Moderna вместо AstraZeneca
Пандемия коронавируса

Венесуэла может потребовать от COVAX возврата денег и закупить вакцины из РФ

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Венецию и Будапешт предложили добавить к объектам ЮНЕСКО, находящимся под угрозой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');