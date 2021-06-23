Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - говорится в заявлении посольства в твиттере.

1⃣ Масштабность и явно агрессивный характер учений #SeaBreeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. pic.twitter.com/v9sBPIbGE9 — Пос-во России🇷🇺 в США (@RussiaInUSA) June 23, 2021

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", - отмечают в посольстве.

Во вторник госдепартамент США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях "Sea Breeze-2021", которые США проведет совместно с Украиной в Черном море.

В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений "Sea Breeze", которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля.

По его данным, основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры.