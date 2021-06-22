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В Швеции разрешили делать прививки от COVID-19 подросткам с 16 лет

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Швеции разрешили вакцинировать от коронавируса COVID-19 подростков старше 16 лет, сообщает во вторник шведская редакция газеты Local.

"Сегодня мы приняли решение, что молодые люди 16 и 17 лет могут быть включены в программу вакцинации", - заявил глава управления по здравоохранению Швеции Юхан Карлсон.

По данным ведомства, вакцинация подростков в Швеции старше 16 лет начнется после того, как вакцину предложат всем совершеннолетним гражданам страны. Ожидается, что это произойдет не ранее августа.

В Швеции за весь период пандемии около 150 человек в возрасте 16-17 лет госпитализировали с COVID-19.

Всего в стране зарегистрировали около 1 млн случаев заражения COVID-19 и около 14 тысяч смертей, связанных с болезнью.

Швеция

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