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В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19

В ЕС разрешили прививать подростков вакциной Moderna от COVID-19
Фото: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило прививать от коронавируса подростков возрастом с 12 до 17 лет вакциной Spikevax производства Moderna.

Прививать их будут по той же схеме, что и взрослых: двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Ранее регулятор разрешил прививать подростков вакциной Pfizer/BioNTech.

В ЕС накануне заявили, что порядка 200 млн европейцев, проживающих в 27 государствах-членах блока, к настоящему моменту полностью вакцинированы, это более половины взрослого населения.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
EMA Евросоюз коронавирус Moderna

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