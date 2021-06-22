Более 130 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Более 130 военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) отступили на территорию Таджикистана, сообщает во вторник пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.

Согласно сообщению, 21 июня вооруженная группа боевиков напала на пограничный комиссариат Шерхон-Бандар в афганской провинции Кундуз.

"В результате вооруженного столкновения, продолжавшегося до 9 часов утра 22 июня, не выдержав наступления, 134 военнослужащих правительственных войск ИРА были вынуждены отступить через 3-ю и 4-ю заставы Погранотряда "Пяндж" на территорию Республики Таджикистан", - информирует пресс-центр погранвойск ГКНБ.

"Таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана. Среди военнослужащих ИРА - четверо раненых и один убитый", - отмечается в сообщении.

По сведениям пресс-центра, обстановка на линии границы с Афганистаном оценивается как напряженная.

"Общее число раненых, убитых и взятых в плен афганских военнослужащих на территории "Шерхон-Бандар" составляет до ста человек. Согласно подтвержденной информации, в последние десять суток в четырех провинциях ИРА, граничащих с Таджикистаном, идут боестолкновения между правительственным войсками и движением "Талибан". В результате чего уезды Чахёб, Янги Калъа, Даркад, Дашти Кала, Ходжагор провинции Тахор, уезды Дашти Арчи, Имом Сохиб и Калаи Зол провинции Кундуз, а также КПП "Шерхон-Бандар" и "Кокул" перешли под контроль талибов", - сообщает пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана.