Талибы с мая взяли под контроль более 50 районов в Афганистане

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мятежники из движения "Талибан" (запрещено в РФ) с начала наступательной операции в мае взяли под контроль более 50 районов Афганистана и, вероятно, готовят операции по захвату столиц ряда провинций, сообщила во вторник спецпредставитель ООН по Афганистану Дебора Лайонс.

По сообщению агентства ЭФЭ, она проинформировала СБ ООН о том, что "в результате проходящей с начала мая интенсивной наступательной операции, более 50 районов в Афганистане попали под контроль талибов".

Она пояснила, что во многих случаях речь идет о районах, расположенных в непосредственной близости от административных центров провинций. "Это наталкивает на мысль о том, что талибы занимают позиции, чтобы затем попытаться захватить эти административные центры, когда завершится вывод иностранных войск", - предположила она.

Лайонс призвала мировое сообщество оказать влияние на талибов, чтобы они искали решения проблем на переговорах с афганскими властями, а не на поле боя.

В Афганистане 34 провинции, которые делятся на почти 400 районов. Еще до нынешней наступательной операции талибов поступали сообщения о существенных военных успехах движения "Талибан". Оно контролирует обширные территории в Афганистане. Как правило, речь идет о малонаселенных частях страны.

Ранее во вторник поступали сообщения СМИ со ссылкой на афганскую полицию о том, что талибы взяли под контроль важный район Афганистана близ границы с Таджикистаном.

По данным агентства, вооруженные действия вокруг района Имам Сахиб в провинции Кундуз начались в воскресенье вечером. Как сообщил представитель полиции провинции Инамуддин Рахмани, к полудню понедельника талибы захватили административный центр района и штаб-квартиру полиции. Во вторник в провинции Кундуз продолжились боевые действия.

Район Имам Сахиб расположен близ северной границы Афганистана с Таджикистаном. Через него проходит важный маршрут грузоперевозок из Центральной Азии.

Параллельно с боевыми действиями талибы продолжают переговоры с Кабулом по поводу мирного решения многолетнего конфликта. Наблюдатели считают, что в условиях, когда в Афганистане не останется иностранных войск, движение "Талибан" может прийти к власти либо по итогам политического процесса, либо, в случае провала переговоров с афганскими властями, военным путем.

В последние годы движение "Талибан" постепенно усиливало свои позиции в ряде афганских провинций.