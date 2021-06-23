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Суд в Киеве оставил подозреваемых в убийстве Шеремета под домашним арестом

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Шевченковский райсуд Киева оставил подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко под домашним арестом, сообщает "Радио Свобода" (признана иноагентом в РФ).

"Шевченковский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, которых обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, об изменении меры пресечения для них с домашнего ареста на взятие на поруки", - говорится в сообщении на сайте издания во вторник вечером.

Убийство Павла Шеремета

Также суд удовлетворил ходатайство прокурора и продолжил Антоненко домашний арест еще на два месяца с обязательством и дальше носить электронный браслет.

"Для Кузьменко пока действующий срок домашнего ареста до середины июля", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

Суд присяжных в настоящее время находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.

Ранее Бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар заявил "Радио Cвобода", что дал показания в Киеве о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет Украина Киев Юлия Кузьменко Андрей Антоненко

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