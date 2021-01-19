Информатор дал показания о причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар заявил "Радио Cвобода", что дал показания в Киеве о причастности белорусских спецслужб к убийству журналиста Павла Шеремета.

"Когда я приехал в Украину, меня встретили спецслужбы. Меня охраняли 24 часа в сутки. На мой взгляд, я привел достаточно оснований, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета причастны белорусские спецслужбы, - сказал он. - Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем опубликовал в СМИ".

По его словам, украинские дипломаты связались с ним насчет возможной дачи показаний после того, как он опубликовал свою "информацию о том, что происходило в кабинете председателя КГБ [Вадима] Зайцева в 2012 году". Украинскую визу ему дали по просьбе начальника управления Нацполиции Украины.

"По моему личному мнению, сопоставив ряд фактов и поговорив с украинскими следователями, можно говорить о ненависти Александра Лукашенко к Павлу Шеремету. Все это вместе могло стать причиной его устранения, и это было сделано как показательное убийство", - подчеркнул Макар.

В Национальной полиции Украины пока не комментируют эти утверждения.

Пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолий Глаз через пресс-службу министерства сообщил, что Минск готов предоставить Киеву доказательства того, что аудиозапись Макара счидетельствует о его мошеннических намерениях. По его словам, по линии соответствующих служб эти материалы переданы Польше, Литве и Германии.

4 января "Украинская правда" со ссылкой на обнародованные аудиозаписи переговоров и бельгийское издание EUobserver сообщило, что убийство Шеремета готовили спецслужбы Белоруссии. Как следует из записи предполагаемых разговоров главы КГБ Белоруссии в 2008-2012 году Вадима Зайцева, переданные "Украинской правде" белорусской оппозицией, секретные службы этой страны о обсуждали возможность подорвать Шеремета, что и было сделано четывре года спустя в Киеве.

Работавший в России, Белоруссии и на Украине журналист Павел Шеремет взорвался в автомобиле в центре Киева утром 20 июля 2016 года, когда выехал на работу. Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану операции в Донбассе Андрею Антоненко. Досудебное следствие по делу завершилось 22 мая. Ни один из подозреваемых вину не признает.