Шойгу заявил, что боевики ИГ после разгрома в Сирии перебрались в Ливию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Большая часть боевиков "Исламского государства" (запрещено в РФ) после разгрома организации в Сирии и Ираке перебралась в Ливию, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Террористические организации различного толка остаются главной угрозой стабильности региона. После разгрома ИГИЛ в Сирии и Ираке усилилась миграция подготовленных боевиков в другие страны. Наибольшее их количество перебазировалось в Ливию", - сказал Шойгу на IX Московской конференции по международной безопасности.