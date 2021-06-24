В Госдепартаменте прокомментировали участие России в делах Ливии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы США, считают в Госдепартаменте.

"Российское вмешательство в Ливию превратило это сейчас во что-то, что имеет геополитические последствия для США. Русские внедрились именно на южном фланге НАТО. Они проецируют свое влияние на страны Африки к югу от Сахары", - заявил высокопоставленный представитель госдепа в ходе брифинга.

Он отметил, что Ливия может стать еще одним "неуправляемым пространством, где террористы могут действовать безнаказанно".

"В прошлом месяце в Ливии снова произошли два небольших нападения, которые были совершены ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). И поэтому это напоминание о том, что проблема терроризма никуда не делась, и я думаю, что для нас это главный интерес", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, добавил он, Ливия является крупным поставщиком нефти и газа.

"Это не тот движущий интерес, как когда-то, но это все еще фактор в глобальных экономических вопросах", - подчеркнул высокопоставленный представитель госдепа.

В среду прошла вторая Берлинская конференция по Ливии. Россию представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, "вооруженное присутствие" в Ливии нужно сокращать, "но делать это надо продуманно".

В Ливии долгое время параллельно существовали два органа исполнительной власти: заседавшее в Триполи правительство национального согласия и временный кабинет, действовавший на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия. Стороны ливийского конфликта активно прибегали к помощи иностранных сил. В частности, как сообщалось, Ливийской национальной армии Халифы Хафтара помогали наемники из ЧВК "Вагнер". Турция же направляла военных советников на помощь противостоявшему Хафтару Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Также поступали данные о переброске по инициативе Анкары наемников из Сирии в Ливию.

В ходе продолжительного вооруженного конфликта ни Хафтар, ни ПНС не смогли одержать победу. В итоге в Ливии наметилось движение в сторону политического урегулирования.

В марте 2021 года переходное правительство Ливии во главе с премьером Абдель Хамидом Мухаммедом Дбейбой принесло присягу, оно должно будет руководить страной до выборов в декабре 2021 года.