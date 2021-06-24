Бритни Спирс выступила в суде против опекунства отца

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская поп-звезда Бритни Спирс выступила против своего опекунства на слушаниях в Лос-Анджелесе, сообщает BBC News.

По словам певицы, ее отец контролировал ее "на 100 000%".

"Я пережила травму. Я просто хочу вернуть себе свою жизнь", — сказала она.

Бритни спирс заявила, что устала от принудительного контроля и хочет вернуть свои права. Она добавила, что хочет выйти замуж за своего возлюбленного Сэма Асгари и завести ребенка, но опекунство ей этого не позволяет.

"Я хочу положить конец этому опекунству, которое на меня наложили без проверок. Оно приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю просто жить", — заявила Спирс в 20 минутном обращении по телефону.

Поклонники поддерживали Бритни во время судебного слушания. Десятки фанатов движения #FreeBritney собрались у здания суда, держа в руках плакаты с надписями "Освободи Бритни сейчас!" и "Убирайся из жизни Бритни!" Именно фанаты организовали движение #FreeBritney, увидев призывы о помощи в фотографиях, которыми Спирс делилась в соцсетях, и выступили за пересмотр дела.

Отец певицы Джейми Спирс получил опекунство над своей дочерью по решению суда в 2008 году после того, как она была госпитализирована из-за опасений по поводу ее психического здоровья. Проблемы с психическим здоровьем совпали с разводом с Кевином Федерлайном и борьбой за опеку над их двумя детьми. Cогласно юридическому соглашению, Спирс не контролировала свою жизнь и финансы с 2008 года, несмотря на то, что продолжала давать концерты.