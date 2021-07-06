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Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Певица Бритни Спирс решила завершить карьеру, в связи с этим от нее уходит ее многолетний менеджер Ларри Рудольф, сообщают Deadline и Variety со ссылкой на письмо Рудольфа опекунам Бритни.

Спирс выступает 25 лет, Рудольф почти все это время с ней сотрудничал. С 2008 года певица после серии срывов находится под опекой. Сейчас ее отец Джейми Спирс вместе с юридической фирмой Bessemer Trust контролируют ее финансовые дела, а адвокат Джоди Монтгомери - ее личную жизнь и здоровье.

В ноябре Бритни подала в суд ходатайство о выводе из-под опеки отца. Она утверждала, что жесткий контроль ее травмирует, она не имеет права выйти замуж и завести детей, ее заставляют принимать лекарства. Ее адвокат Сэмьюэл Ингэм III указал, что она боится отца и откажется выступать, если суд не выведет ее из-под его финансовой опеки.

В письме Джейми Спирсу Ларри Рудольф написал, что не общался с Бритни более двух с половиной лет, когда она уведомила его, что берет перерыв в выступлениях на неопределенный срок. Сейчас он узнал, что она намерена официально завершить карьеру. Он считает, что его увольнение закономерно, поскольку в его услугах она больше не нуждается. При этом он готов возобновить с ней сотрудничество, если она это пожелает.

Рудольф также отметил, что не участвовал в опеке над певицей и не в курсе соответствующих деталей.

30 июня стало известно, что суд Лос-Анджелеса отказался лишить Джейми Спирса статуса со-опекуна дочери. Судья Бренда Пенни решила, что пока певица неспособна самостоятельно распоряжаться своими деньгами и сопротивляться мошенникам и другим злоумышленникам.

США Ларри Рудольф Бритни Спирс Лос-Анджелес Джейми Спирс

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