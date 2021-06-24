Портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг $53,8 млрд

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Портфель экспортных заказов на российское оружие составил $53,8 млрд, сообщили в "Ростехе".

"Объем экспортных поставок по линии "Рособоронэкспорта" превысил $13 млрд, портфель зарубежных заказов на российское оружие достиг отметки $53,8 млрд", - говорится в выдержках из годового отчета госкорпорации, распространённой пресс-службой.

"Ростех" сообщил, что корпорация сохраняет высокий уровень исполнения гособоронзаказа (99,5%).

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в четверг, 24 июня, представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет госкорпорации за 2020 год.

Россия экспортировала в минувшем году вооружение и оружие в 51 страну, выполняет многомиллиардные контракты, несмотря на внешнее давление, заявил ранее глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

"Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из Азиатского и Африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со 100 государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал Шугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня.

"Мы движемся уверенно вперёд. И самое главное, что уже сегодня мы говорим о многомиллиардных поставках, уже на сегодняшний день. Это прежде всего техника, лидирующая у нас в ВВС и, конечно, ПВО, - те, которые пользуются самым большим спросом", - сказал Шугаев.