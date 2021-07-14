Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:20Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 794 140+531 553

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%

Уровень новейших вооружений в российской армии превысил 70%
Производство вертолетов в ПАО "Роствертол"
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские Вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением, понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70 процентов, а если говорить точнее, то почти 71 процент современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Если говорить о стратегических ядерных силах, - отметил министр, - то уровень современности больше чем 80 процентов. 83 процента - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита".

По словам Шойгу, здесь надо говорить с благодарностью о российских ученых, конструкторах, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному Собранию".

Министр отметил, что за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии. "Но самое главное - это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто", - подчеркнул Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ

Новости по теме

Новости

Российский эксперт допустил прекращение операций хакеров из REvil

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Путин и Лукашенко поручили разработать план противодействия санкциям

Чартерные полеты из РФ на курорты Египта могут возобновить в середине августа

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

РФ возобновит авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля

Трутнев предложил изменить механизм компенсации при потере имущества из-за ЧС

В Кремле не согласились с заявлениями МИД ФРГ о политизации поставок вакцин

Власти РФ не намерены искать "компромиссную форму" регистрации однополых отношений

Власти РФ не намерены искать "компромиссную форму" регистрации однополых отношений

Россия и США через неделю начнут консультации по стратегической стабильности

Максимальную скорость самокатов на части улиц Петербурга снизили до 15 км/ч

Максимальную скорость самокатов на части улиц Петербурга снизили до 15 км/ч

Суд расценил драку в Кузьминках как митинг с шествием

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');