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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
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В Великобритании второй день подряд выявляют рекорды COVID-заражений

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает "Би-би-си".

За минувшие сутки выявили свыше 16,7 тыс. случаев COVID-19. Таким образом, уже второй день подряд в Великобритании регистрируют показатель, превышающий 16 тыс.

За последние 24 часа от последствий заражения коронавирусом в стране скончался 21 человек.

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.

За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.

Великобритания коронавирус

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