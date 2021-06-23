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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
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В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля прирост случаев COVID-19

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Великобритании зафиксирован самый высокий с 6 февраля 2021 года прирост новых случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на данные правительства.

За минувшие сутки в стране выявили 16,1 тыс. новых случаев COVID-19, от последствий заражения коронавирусом скончались 19 человек.

Днем ранее британские власти сообщали о 11,6 тыс. новых случаев и 27 летальных исходов.

В Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 43,4 млн человек. Свыше 31 млн человек прошли полную вакцинацию. Таким образом, как отмечают британские СМИ, вакцинировано двумя дозами 60% взрослого населения.

За время пандемии в стране медики зарегистрировали 4,6 млн случаев коронавируса, 128 тыс. человек скончались.

Великобритания коронавирус

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