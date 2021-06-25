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Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении

Экипаж пропавшего под Архангельском легкомоторного самолета выжил при крушении
Архивное фото
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет, который в четверг вечером перестал выходить на связь, потерпел крушение в Архангельской области, два члена экипажа найдены живыми, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В РоссииЛегкомоторный самолет перестал выходить на связь под АрхангельскомЧитать подробнее

"Самолет обнаружен, потерпел крушение. Экипаж жив, принят на борт вертолета Ми-8, будет доставлен в Котлас. Пилот и летчик-наблюдатель в сознании, состояние уточняется", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее спасатели вылетели на поиски легкомоторного самолета, который мониторил лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе Архангельской области. С 18:45 командир воздушного судна не выходил на связь.

Источник "Интерфакса" сообщал, что всего на борту самолета находились два человека.

Архангельская область МЧС РФ

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