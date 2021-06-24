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Легкомоторный самолет перестал выходить на связь под Архангельском

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Спасатели вылетели на поиски легкомоторного самолета в Архангельской области, который перестал выходить на связь несколько часов назад, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Там уточнили, что в 20:30 спасателям поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который мониторил лесопожарную обстановку в Верхнетоемском районе по заявке Единого лесопожарного центра. По данным МЧС, в последний раз командир воздушного судна выходил на связь в 18:45.

"В 21:05 на вертолeте МИ-8 из Архангельска в предполагаемый район поиска убыла группа спасателей Архангельской региональной поисково-спасательной базы", - сообщили в МЧС.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на борту самолета, предварительно, находятся два человека.

Архангельская область МЧС РФ

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