В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция продолжается в Майами, где накануне обрушилось жилое многоэтажное здание, погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Associated Press.

Кроме того, как минимум 159 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

At least four killed and 159 still missing after Miami building collapse, officials say https://t.co/QUzJCSRI7P — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 25, 2021

В четверг сообщалось об одном погибшем, но за ночь спасатели извлекли из-под обломков тела еще трех человек.

Еще 11 человек обнаружили живыми, они получили ранения и травмы, четырех из них госпитализировали.

Причина обрушения до сих пор остается неизвестной. Поиски затруднены из-за кратковременного дождя, а также из-за того, что на бригады спасателей и кинологов продолжают падать обломки здания. Власти считают, что операция продлится несколько дней.