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В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция продолжается в Майами, где накануне обрушилось жилое многоэтажное здание, погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает Associated Press.

Кроме того, как минимум 159 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В четверг сообщалось об одном погибшем, но за ночь спасатели извлекли из-под обломков тела еще трех человек.

Еще 11 человек обнаружили живыми, они получили ранения и травмы, четырех из них госпитализировали.

Причина обрушения до сих пор остается неизвестной. Поиски затруднены из-за кратковременного дождя, а также из-за того, что на бригады спасателей и кинологов продолжают падать обломки здания. Власти считают, что операция продлится несколько дней.

США Майами

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