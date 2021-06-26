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РФ запросила у США сведения о пострадавших при обрушении дома во Флориде

Диппредставительство России интересуется, есть ли среди них граждане РФ

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Дипломатическое представительство России в США направило в государственный департамент запрос, есть ли среди пострадавших при обрушении здания во Флориде россияне.

"Посольство России в США внимательно отслеживает ситуацию в связи с обрушением многоэтажного здания в городе Сёрфсайд, штата Флорида. Запросили госдепартамент на предмет наличия российских граждан среди пострадавших", - говорится в опубликованном в социальной сети сообщении посольства.

В случае необходимости соотечественникам будет оказана консульская помощь, подчеркнули в посольстве.

После обрушения здания почти 100 человек считаются пропавшими, как минимум один человек погиб.

Причина обрушения до сих пор остается неизвестной. Поиски затруднены из-за кратковременного дождя, а также из-за того, что на бригады спасателей и кинологов продолжают падать обломки здания. Власти считают, что операция продлится несколько дней.

США Флорида

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