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Глава Пентагона и лидеры Афганистана обсудили вывод американских сил

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин, президент Афганистана Ашраф Гани и председатель Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла провели встречу в Вашингтоне и обсудили процесс вывода американских военных из страны, говорится в заявлении, распространенном в пятницу Пентагоном.

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"Президент Гани, доктор Абдулла и министр обороны Остин обсудили свертывание Операции "Решительная поддержка" и переход к новым отношениям с Афганистаном и афганскими силами", - говорится в нем.

В заявлении отмечается, что "стороны подтвердили важность обеспечения того, чтобы Афганистан больше никогда не служил убежищем для террористов".

США и их союзники должны вывести воинские контингенты из Афганистана к 11 сентября этого года.

На прошлой неделе Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятеж

США Афганистан

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