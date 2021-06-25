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ЕС, США и Канада не исключили возможность снятия санкций с Венесуэлы

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств ЕС, США и Канады не исключили, что в дальнейшем пересмотрят режим действующих в отношении Венесуэлы санкций.

"Мы приветствуем существенное, реальное движение вперед в том, что касается восстановления демократических процессов в Венесуэле. И мы готовы пересмотреть санкционную политику в случае значимого прогресса на всеобъемлющих переговорах", - говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и его коллег из США и Канады - Энтони Блинкена и Марка Гарно.

Вместе с тем, они призывают Каракас освободить политзаключенных, обеспечить независимость политических партий от властей, свободу выражения мнений, в том числе - для прессы. Также авторы заявления надеются на прекращение нарушений прав человека в Венесуэле.

Боррель, Блинкен и Гарно также призвали Каракас обеспечить проведение региональных выборов в ноябре 2021 года в соответствии с международными демократическими стандартами.

Ранее в июне Боррель сообщил, что ЕС направит в Венесуэлу миссию, целью которой будет определение того, можно ли будет отправить в эту страну наблюдателей на ноябрьские выборы.

Заявление о возможном пересмотре санкций кардинально отличается от позиции, которой США и многие их западные партнеры придерживались в годы президентства в США Дональда Трампа: тогда Вашингтон и его партнеры вводили жесткие санкции против Каракаса, пытаясь таким образом добиться ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Евросоюз США Канада Венесуэла

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