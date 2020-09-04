США включили ряд лиц в санкционный список по Венесуэле за помехи выборам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Госдеп США в пятницу ввел санкции в отношении ряда лиц, поддерживающих усилия правительства Венесуэлы по предотвращению проведения свободных и справедливых выборов.

"Сегодня США вводят санкции в отношении (губернатора штата Арсоатеги) Давида Эухенио де Лимы Саласа, (генерального прокурора Венесуэлы) Рейнальдо Энрике Муньоса Педросы, (вице-председателя Верховного суда Венесуэлы) Индиры Майры Альфонсо Исагирре и (главы Национального избирательного совета Венесуэлы) Хосе Луиса Гутьерреса Парры ввиду их причастности к усилиям (президента Венесуэлы) Мадуро по манипуляции Национальным собранием Венесуэлы и реорганизации Национального избирательного совета", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В документе отмечается, что упомянутые персоны также принимали участие в действиях, "которые лишают венесуэльский народ свободных и справедливых выборов и разрушают их демократические институты".

"Оказываемая ими помощь Мадуро по подрыву доступа венесуэльского народа к демократическим институтам и назначению нового марионеточного Национального избирательного совета подорвали целостность Национального собрания, единственного оставшегося законного демократического института в Венесуэле", - отметил госсекретарь.

Вашингтон подчеркнул, что США остаются приверженными "усилению подотчетности тех, кто намерен лишить Венесуэлу демократического будущего".

"Мы поддерживаем временного президента Гуайдо в его усилиях восстановить демократическую Венесуэлу", - сообщает госдепартамент.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января на одной из них Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

Парламентские выборы в Венесуэле намечены на 6 декабря.