Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:19Заразились
на 25.06В России 5 409 088+20 393В мире 179 999 388+403 837

Американский дипломат заявила о важности доступа к Керченскому проливу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Суверенитет Украины над ее территориальными морями и доступ к ее портам в Азовском море имеют решающее значение для экономики страны и ее национальной безопасности, заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Как сообщило посольство США в Украине, об этом Квин сказала, выступая на строительстве военного городка для дивизиона катеров и отделения специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США (EXBS) в Бердянске в пятницу.

"Мы твердо стоим на стороне Украины в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила Квин.

Она отметила, что "беспрепятственный доступ к Керченскому проливу, а также свобода судоходства вдоль всего Черного моря" имеют важное значение для свободной и открытой морской деятельности государств Черноморского региона, всех европейских государств и США.

По словам дипломата, США направили средства на усиление отряда Морской охраны Госпогранслужбы, чтобы помочь Украине "обеспечивать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет в территориальных водах".

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений "Sea Breeze" в Черном море, которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей.

Украина США Черное море Кристина Квин

Новости по теме

Новости

Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

Шовена приговорили к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда
Пандемия коронавируса

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Германии введут карантин для возвратившихся из Португалии и России

В Эфиопии убиты три сотрудника "Врачей без границ"

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Pfizer приостановила поставки препарата для отказа от курения Chantix

В Майами 4 человека погибли и 159 могли оказаться под обломками рухнувшего дома

ЕС продлил экономические санкции против РФ

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец

Два МиГ-31К пролетели над Средиземным морем, где находится британский авианосец
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 180 млн

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

Россия начала процесс ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');