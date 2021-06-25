Американский дипломат заявила о важности доступа к Керченскому проливу

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Суверенитет Украины над ее территориальными морями и доступ к ее портам в Азовском море имеют решающее значение для экономики страны и ее национальной безопасности, заявила временная поверенная в делах США Кристина Квин.

Как сообщило посольство США в Украине, об этом Квин сказала, выступая на строительстве военного городка для дивизиона катеров и отделения специальных действий Морской охраны Госпогранслужбы Украины по Программе экспортного контроля и безопасности границ посольства США (EXBS) в Бердянске в пятницу.

"Мы твердо стоим на стороне Украины в поддержке ее территориальной целостности и суверенитета", - заявила Квин.

Она отметила, что "беспрепятственный доступ к Керченскому проливу, а также свобода судоходства вдоль всего Черного моря" имеют важное значение для свободной и открытой морской деятельности государств Черноморского региона, всех европейских государств и США.

По словам дипломата, США направили средства на усиление отряда Морской охраны Госпогранслужбы, чтобы помочь Украине "обеспечивать безопасное и свободное судоходство и защитить украинский суверенитет в территориальных водах".

Ранее посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений "Sea Breeze" в Черном море, которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля. В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей.