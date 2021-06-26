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В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Ross в субботу вошел в акваторию Черного моря для участия в ежегодных учениях Sea Breeze, сообщил 6-й оперативный флот США.

Эсминец может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

Накануне из Черного моря вышел ракетный эсминец ВМС США USS Laboon, зашедший туда 11 июня.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

USS Ross наряду с аналогичными эсминцами USS Roosevelt, USS Donald Cook и USS Arleigh Burke, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

USS Ross Черное море

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