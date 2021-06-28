Учения войск Украины и НАТО Sea Breeze стартуют в Черном море в понедельник

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В акватории Черного моря в понедельник стартуют крупные военно-морские учения Sea Breeze 2021 с участием войск Украины и стран НАТО, сообщают ВМС США.

В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, 5 тысяч военнослужащих и 18 отрядов специальных и водолазных операций из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран - самое большое в истории этих учений.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze, "и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации".

По сообщению 6-го оперативного флота США, в ходе учений будут отрабатываться боевые действия на море, на суше и в воздухе, в том числе высадка десанта, противолодочная и противовоздушная борьба.

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Участие USS Ross в морских учениях Sea Breeze в этом году является реальной демонстрацией поддержки Украины со стороны США, которая сегодня необходима как никогда", - заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

В Черном море с 14 июня также находятся британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

В минувшую среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).