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Глава минздрава Великобритании ушел в отставку

Глава минздрава Великобритании ушел в отставку
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, возглавлявший борьбу страны с коронавирусом, подал в отставку с поста министра здравоохранения после нарушения правил социального дистанцирования, сообщает BBC News.

Ранее стало известно, что газета Sun опубликовала снимки, на которых он и его помощница Джина Коладанджело целовались в офисе Министерства здравоохранения, тем самым нарушив правила социальной дистанции. Из-за этого случая Хэнкок оказался под растущим давлением со стороны общественности. Некоторые законодатели от правящих консерваторов призвали Хэнкока уйти в отставку, так как он нарушал меры, которые сам же проповедовал во время пандемии.

В своем заявлении об отставке премьер-министру Борису Джонсону Хэнкок заявил, что те, кто устанавливает правила, "должны придерживаться их", и "именно поэтому он должен уйти".

В видео, опубликованном в Twitter, Хэнкок также добавил, что должен уйти в отставку, так как не хочет, чтобы его "личная жизнь отвлекала внимание от главной цели - выхода из кризиса".

Борис Джонсон выразил свое сожаление в связи с уходом главы минздрава.

Бывший глава МВД и Минфина Соединенного Королевства Саджид Джавид был утвержден в качестве нового министра здравоохранения, сообщила Даунинг-стрит.

Хроника 09 января 2020 года – 27 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Мэтт Хэнкок

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