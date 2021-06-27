В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских военных

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница получила ранение в результате обстрела пригорода Горловки, заявили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Под обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины - ИФ) оказалась Горловка. В результате обстрела осколочное ранение бедра получила женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении, распространённом представительством ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, обстрел велся с применением минометов калибром 82 мм.