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В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны украинских военных

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница получила ранение в результате обстрела пригорода Горловки, заявили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Под обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины - ИФ) оказалась Горловка. В результате обстрела осколочное ранение бедра получила женщина 1969 года рождения", - говорится в сообщении, распространённом представительством ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, обстрел велся с применением минометов калибром 82 мм.

ДНР Горловка

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