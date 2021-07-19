Глава ДНР подписал указ о создании оборонно-промышленного комплекса "Алмаз"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике создан оборонно-промышленный комплекс. Соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

"В целях обеспечения реализации государственной политики в оборонно-промышленной сфере ДНР... постановляю: создать государственную корпорацию "Алмаз"", - говорится в указе, опубликованном в понедельник на официальном сайте главы ДНР.

В указе также перечислены основные функции корпорации, среди которых, в частности, разработка и производство продукции гражданского, военного и двойного назначения.