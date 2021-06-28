В Канаде зафиксирована рекордная жара в 46,6 градуса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - На западе Канады зафиксирована рекордная для этого региона жара. Как сообщает "Би-би-си", в городе Литтоне в Британской Колумбии в воскресенье была зарегистрирована температура в 46,6 С. Город расположен в 150 км от Ванкувера.

По данным местных властей, это рекордные значения для последних 84 лет.

Как Канада, так и США предупредили жителей, что на этой неделе ожидается аномальная погода.

Рекордные температуры ожидаются в известных дождливым климатом Сиэтле и Портленде. В этих американских городах жара уже превысила отметку в 40C.