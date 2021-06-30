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Жара в Канаде достигла рекордных 49,6 градуса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - На западе Канады - в провинции Британская Колумбия и частично в Альберте - с минувшей пятницы установилась беспрецедентная жара, городок Литтон третий день подряд устанавливает температурные рекорды для всей страны, а во вторник в Литтоне зафиксировали 49,6 градуса по Цельсию, сообщает CBC.

В понедельник 28 июня в Литтоне температура поднималась до 47,9 градусf, в воскресенье - 46,6 градуса. До сих пор во всей Канаде ни разу не фиксировали температуру выше 45 градусов. Такой рекорд был установлен в 1937 году в Саскачеване.

Литтон расположен в 260 километрах к северо-востоку от Ванкувера.

Полиция Ванкувера сообщила, что с 25 июня получила сообщения о 130 случаях внезапной смерти в городе и окрестностях. Большинство умерших были в преклонном возрасте или имели хронические заболевания, в полиции считают жару одним из факторов, приведших к смерти.

Главный коронер Британской Колумбии Лайза Лапуант заявила, что с пятницы до середины дня понедельника в провинции умерли 233 человека, хотя в среднем за четыре дня в регионе фиксируется около 130 смертей.

В провинции не во многих домах установлены кондиционеры, поскольку летом там бывает более умеренная температура. Как рассказала Globe & Mail Меган Фэндрич из Литтона, обстановка в городе невыносима, выйти на улицу практически невозможно. "Мы привычны к жаре и к сухой жаре, но все же 47 градусов - это вам не 30", - отметила она.

В Ванкувере и окрестностях оборудовали охлаждающие центры и временные фонтанчики. Полиция усилила патрулирование. Возросла нагрузка на экстренные службы.

Метеослужба Канады выпустила предупреждения о жаркой погоде для Британской Колумбии, Альберты и отдельных районов Саскачевана, Манитобы и Северо-Западных территорий.

Старший климатолог ведомства Дэвид Филипс напомнил, что Канада - самая снежная страна в мире и вторая по холоду.

"У нас часто ударяют морозы, бывают снежные бури, но мы не часто можем говорить о подобной жаре, - цитирует его ВВС. - В Дубае сейчас прохладнее".

Канада Ванкувер Британская Колумбия Литтон Саскачеван

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