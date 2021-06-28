Страховщики заявили, что менее 1% туристов из РФ болеют COVID за границей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Страховые компании РФ фиксируют в среднем 1-3 страховых случая заболевания коронавирусом на 10 тысяч полисов страхования временно выезжающих за рубеж (ВЗР), показал опрос "Интерфакса".

В частности, об этом заявили в СК "ЕРВ Туристическое страхование" и "Ингосстрахе".

"Случаи обращения с заболеванием COVID-19 были, по нашей статистике, это около трех обращений на 10 тыс. застрахованных. Всего существует три типа обращений. Первый - это положительный ПЦР-тест и закрытие на карантин без каких-либо симптомов. В данном случае мы покрываем стоимость тестов по назначению врача, медицинские осмотры и обратный билет в случае пропуска рейса. Второй случай - при медикаментозном амбулаторном лечении без помещения в лечебное учреждение страховка покрывает выписанные врачом лекарства и лечебные процедуры. Третий случай - при лечении в стационаре покрывается лечение, стоимость которого порой достигает десятков тысяч долларов", - сообщили агентству в СК "ЕРВ Туристическое страхование".

В пресс-службе компании пояснили, что все программы покрывают лечение COVID-19 в поездке в пределах общей страховой суммы, включая медико-транспортные расходы, а если период необходимой изоляции превышает срок бронирования, то расходы на проживание покрываются страховкой. Кроме того, полис будет действовать даже в случае отмены прямого авиасообщения, а также на территориях, где объявлена эпидемия или иные ограничительные меры.

В этом году страховщик отмечает всплеск продаж полисов по сравнению с пятью месяцами 2020 года, когда в стране были введены жесткие ограничения на поездки за рубеж.

"Продажи страховок за пять месяцев 2021 года превысили показатель аналогичного периода 2020 года на 28%, но при этом они ниже, чем в 2019 году, на 45%. Учитывая рост продаж из-за открытия Турции, можно говорить о том, что падение к 2019 году в ближайшее время будет значительно компенсировано", - сказали в пресс-службе страховой компании.

В "Ингосстрахе" полис ВЗР (выезжающих за рубеж) покрывает риски лечения от коронавируса только при наличии в договоре страхования дополнительного риска - карантинные заболевания COVID-19, пояснила "Интерфаксу" руководитель направления отдела урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию компании "Ингосстрах" Ирина Гусева. В прошлом году количество застрахованных в компании туристов, путешествующих за границу, составило более 50 тыс. человек. Из них количество заболевших коронавирусом - менее 1%.

"В среднем амбулаторное лечение заболевания при легкой форме течения обходится примерно в 1000-1500 у.е., включает в себя необходимую диагностику, наблюдение врачом и назначенные медикаменты. Лечение самого дорогостоящего случая, зафиксированного в "Ингосстрахе", составило 25 тыс. у.е. Стоимость лечения зависит от страны, в которой произошел страховой случай, и тяжести состояния пациента", - отметила Гусева.

В июне Ростуризм призвал туристов покупать при выезде за рубеж страховой полис, включающий лечение от коронавируса, а туроператорам - напоминать россиянам о необходимости такой страховки. Стандартные полисы страхования ВЗР могут не включать риск заражения коронавирусом, например, если авиасообщение между странами прервано или в стране пребывания введены какие-либо ограничения из-за пандемии.