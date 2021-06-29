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Amazon открыл охлаждающий центр в штаб-квартире в Сиэтле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Amazon открыл охлаждающий центр в штаб-квартире в Сиэтле на фоне рекордной жары на фоне рекордной жары. Об этом сообщает CNBC. Температура в городе поднималась выше 37 градусов три дня подряд.

Центр охлаждения оснащен кондиционерами и может вместить до тысячи человек. В нем может переждать жару любой желающий - из-за умеренного климата Сиэтла у многих горожан не установлены кондиционеры. Ранее в Amazon предоставлял в своей штаб-квартире возможность поставить прививку от COVID-19.

При этом по информации The Seattle Times, склады Amazon в городе Кент, штат Вашингтон, оставались открытыми даже в жару, а работников просили повысить производительность. Корпорация опровергла подобные заявления.

США Amazon Сиэтл

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