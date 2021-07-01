Число внезапных смертей утроилось во время рекордной жары в Канаде

Ванкувер (Британская Колумбия) в дни аномальной жары Фото: Andrew Chin/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В канадской провинции Британская Колумбия, где установилась аномальная жара, за последние пять дней зарегистрировано не менее 486 внезапных смертей, что почти втрое выше средних показателей, сообщает CBC со ссылкой на провинциальную службу коронеров.

По словам главного коронера Лайзы Лапуант, обычно в этот период фиксируют 165 внезапных смертей. Она полагает, что большинство смертей связаны с жарой, но это еще нужно подтвердить. Лапуант добавила, что большинство умерших в последние дни жили одни, а их тела были обнаружены в душных непроветриваемых помещениях.

Главный коронер допустила, что в ближайшие дни число умерших будет увеличиваться.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким людей, ставших жертвами аномальной жары, передает "Би-би-си".

"Наши мысли с людьми, потерявших близких из-за жары", - сказал он, назвав такую погоду напоминанием о необходимости решения проблемы изменения климата.

Климатологи объясняют, что над западной частью Канады и на северо-западе США образовался так называемый "тепловой купол" - зона высокого атмосферного давления, эффект от которого сравнивают со скороваркой. "Купол" постепенно смещается на восток, новых температурных рекордов теперь ожидают в провинциях Саскачеван и Альберта. По словам старшего климатолога Министерства охраны окружающей среды Канады Дэвида Филлипса, по мере движения "теплового купола" на восток жара будет менее интенсивной.