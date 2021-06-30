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МВД ФРГ не подтвердило сообщения о новой хакерской атаке из РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Представитель МВД ФРГ Стив Альтер не подтвердил сообщения немецких СМИ о новой хакерской атаке якобы из России.

"Сообщения СМИ нам известны. Соответствующие ведомства безопасности на данный момент пока не имеют указаний на то, что имела место крупная кибератака", - сказал он в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию из "источников в западных спецслужбах" сообщил, что на банки в ФРГ была совершена хакерская атака якобы из РФ, по данным издания, атака устроила группировка Fancy Bear.

Альтер указал, что некоторое время назад атака на одного из поставщиков веб-услуг действительно была совершена, но речь идет, по всей вероятности, об уголовном правонарушении, не имеющим отношения к действиям спецслужб.

"Что мы можем подтвердить, так это то, что была некая криминально мотивированная DDoS-атака на веб-хостинг, который работает как подрядчик для федеральных ведомств, эту атаку удалось быстро отразить", - сказал Альтер.

Германия Стив Альтер

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