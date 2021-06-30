Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию из "источников в западных спецслужбах" утверждает, что на банки в ФРГ была совершена хакерская атака из РФ. По данным издания, атака совершена группировкой Fancy Bear.

Федеральное ведомство безопасности информационной техники BSI подтвердило изданию эту информацию.

"В качестве возможной причины несколько источников назвали Bild месть за санкционную политику в отношении России и попытки русских предотвратить жесткую санкционную политику в отношении Белоруссии и ее диктатора Александра Лукашенко", - сообщает газета.