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Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США
Фото: Nicolas Armer/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Вашингтоне в связи с совместным докладом агентства по нацбезопасности (АНБ) США, агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (АКЗИ), ФБР и Национального центра кибербезопасности Великобритании о якобы имевших место "хакерских нападениях ГРУ" в 2019-2021 годы категорически отвергло причастность российских госструктур к кибератакам на объекты в США и за их пределами.

"Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам "на правительственные и частные объекты в США и за их пределами". Подчеркиваем: борьба с киберкриминалом - приоритет России и составная часть ее государственной политики по противодействию всем формам преступности, для реализации которой используется широкий арсенал средств системы правоохранительных органов", - говорится в опубликованном заявлении посольства в фейсбуке.

В дипмиссии подчеркивают, что, учитывая глобальный характер кибергуроз, которые в последнее время все больше проявляются в качестве вызова стратегической стабильности, наиболее эффективный способ противодействия им - активное взаимодействие уполномоченных ведомств государств.

25 сентября 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин предложил комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Среди прочего в ней предлагалось поддерживать непрерывные и эффективные каналы связи между компетентными ведомствами двух стран.

Проблематика кибербезопасности обсуждалась в ходе российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

"Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, а в данном контексте - на совместных усилиях по борьбе с киберкриминалом. При этом было бы оправданным навести порядок на американской территории, откуда идут постоянные атаки на объекты критической инфраструктуры России", - говорится в заявлении дипломатической миссии.

Ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках на сотни американских и других организаций с 2019 года, причем, по их данным, подобные хакерские нападения продолжаются по настоящее время.

Россия США

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