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США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ в кибератаках на сотни американских и других организаций с 2019 года, причем, по их данным, подобные хакерские нападения продолжаются по настоящее время.

"Агентство национальной безопасности, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США , ФБР и Национальной центр Великобритании по кибербезопасности сегодня опубликовали сводку данных по кибербезопасности, в которой разоблачают злонамеренную кибердеятельность российской военной разведки против США и организаций по всему миру, которая началась с середины 2019 и, вероятно, продолжается по сей день", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Агентства национальной безопасности.

В документе говорится, что ГРУ вели кибератаки в отношении сотни организаций США и других стран, используя "грубую силу" для получения доступа к правительственным и частным сетям.

В докладе спецслужб уточняется, что в США кибератаки были направлены против правительственных ведомств, оборонных структур, политических консультантов и партийных организаций, подрядчиков военного ведомства США, энергетических компаний, логистических компаний, научно-исследовательских центров, институтов высшего образования, юридических фирм, а также медиакомпаний.

В документе описывается, каким образом проводились хакерские атаки, в частности, приводятся предназначенные для специалистов технические детали кибератак.

Кроме того, спецслужбы США и Великобритании в связи с угрозой кибератак предоставили список рекомендаций по защите от хакеров. Они советуют, в частности, "использовать мультифакторную аутентификацию и запрашивать регулярную реаутентификацию", а также установить сервисы, которые проверяют пароли на предмет их схожести с другими. Также среди рекомендаций - использовать автоматизированные средства для проверки логов доступа "в целях обеспечения безопасности и выявления аномального доступа".

Между тем 24 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия зафиксировала в 2020 году свыше 120 тыс. кибератак на свои объекты. "Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - сказал Патрушев.

Он заявил, что при этом в адрес России "на регулярной основе и безосновательно" звучат обвинения в проведении кибератак против западных государств. "И это несмотря на то, что именно Запад устами НАТО официально объявил киберпространство полноценной средой боевых действий", - сказал Патрушев.

США Великобритания ГРУ

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