ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) считают необходимым брать тесты на коронавирус COVID-19 в школах и не доводить ситуацию до необходимости перевода учеников на удаленное обучение.

"Летние месяцы открывают перед властями стран хорошую возможность подготовить правильные меры, которые помогут снизить уровень заражения и избежать закрытия школ", - говорится в совместном заявлении регионального директора ВОЗ Ханса Клюге, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, распространенном на сайте ВОЗ.

В заявлении подчеркивается, что закрытие школ во время пандемии, "как мы увидели, оказывает пагубное влияние на образование, социальное и психологическое благополучие наших детей и молодежи".

"Мы не можем допустить, чтобы пандемия лишала детей возможности получать образование и развиваться", - отмечается в нем.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что закрытие школ должно рассматриваться только как крайняя мера, когда происходит всплеск заражений, с которым нельзя справиться другими методами. В этой связи в структурах ООН видят необходимость оперативно выявлять случаи заражения в школах.

Также европейское региональное бюро ВОЗ опубликовало рекомендации по обучению в школах в период пандемии COVID-19. Оно опубликовано на его сайте. Эти рекомендации сосредоточены на ряде основных вопросов, влияющих на детей и процесс обучения во время пандемии. В частности, в документе описана стратегия тестирования в школах, говорится об эффективности мер по снижению рисков в области инфекционного контроля, о стратегиях вакцинации, обсуждается судьба детей в уязвимых ситуациях и их доступ к образованию во время пандемии коронавируса.

Многие западные страны уже одобрили вакцинацию против коронавируса COVID-19 подростков с 12 или с 15-16 лет.