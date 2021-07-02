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Грузовой Boeing аварийно сел в море неподалеку от Гонолулу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Грузовой самолет Boeing-737 экстренно приводнился у Гавайских островов, неподалеку от Гонолулу, сообщило Федеральное авиационное управление США (FAA). Об этом сообщает CNBC.

По сведениям регулятора, перед посадкой у самолета начал сбоить двигатель. На борту было два пилота. Оба спасены сотрудниками береговой охраны США.

Инцидент произошел с самолетом компании Rhodes Express.

"Пилоты сообщили о проблемах с двигателем и попытались вернуться в Гонолулу, но им пришлось сесть на воду", - говорится в сообщении FAA.

Информации о состоянии самолета у CNBC нет, но телекомпания подчеркивает, что это не 737 Max.

Полеты Boeing 737 MАX были приостановлены во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф c многочисленными человеческими жертвами. Причиной обеих аварий был назван сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. В конце 2020 года регулятор США разрешил возобновить полеты самолетов этого типа.

США Гавайи Гонолулу Boeing

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