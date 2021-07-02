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Причиной экстренной посадки грузового Boeing названа утечка топлива

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пилоты грузового Boeing компании "Атран" решили вернуться в Красноярск вскоре после вылета, поскольку обнаружили утечку топлива из правого бака, сообщили в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте.

Следователи начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

По данным СК, посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее 2 июля источник "Интерфакса" сообщил, что грузовой Boeing 737-800 авиакомпании "Атран" (входит в группу "Волга-Днепр") подал сигнал бедствия через 40 минут после вылета из Красноярска в Гуанчжоу. Выработав топливо, он приземлился в Красноярске.

Красноярск Гуанчжоу Атран Волга-Днепр СКР Boeing

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