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Байден выдвинул Стюарт на пост помощника госсекретаря по контролю над вооружениями

Кандидатуру Стюарт должен будет утвердить Сенат

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Как сообщил Белый дом, президент Джо Байден выдвинул Мэллори Стюарт кандидатом на пост помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений.

В настоящее время она является специальным помощником президента и старшим директором по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США.

Ранее Стюарт работала научным сотрудником в программе по ОМУ (оружие массового уничтожения), нераспространению и безопасности в Центре Стимсона, заместителем помощника госсекретаря по безопасности и оборонной политике в Бюро госдепа по контролю над вооружениями.

Белый дом отмечает, что она также была "одним из главных архитекторов" американо-российского рамочного соглашения по ликвидации заявленного Сирией арсенала химического оружия.

Кандидатуру Стюарт должен будет утвердить Сенат американского Конгресса.

США Джо Байден Белый дом

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