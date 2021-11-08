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Более 50 кандидатов на высокие должности в госдепе не могут пройти утверждение в сенате

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы в сенате США продолжают блокировать процесс утверждения кандидатов на высокие должности в госдепе, в результате чего свыше 50 человек в настоящее время ожидают, когда их кандидатура будет одобрена, пишет в понедельник The Hill.

Издание отмечает, что речь идет о кандидатах, которые в случае утверждения будут работать при госдепе и при Агентстве США по международному развитию (USAID).

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За 10 месяцев работы администрации Джо Байдена сенаторы США смогли утвердить только семь его кандидатов на посольские должности, говорится в статье.

Республиканцы в настоящее время не имеют большинства в сенате, однако используют ряд действующих в конгрессе правил, чтобы максимально тормозить процесс утверждения кандидатов.

В частности, этой тактики с марта 2021 года придерживается сенатор от Техаса Тед Круз. Он, за редкими исключениями, не допускает голосования по кандидатам на должности в госдеп. Круз пояснял, что таким образом стремится оказать давление на Белый дом, отказывающийся, по словам сенатора, вводить жесткие санкции против "Северного потока 2".

Другой сенатор-республиканец Джош Хоули, со своей стороны, применяет ту же тактику, но в несколько меньших масштабах. При этом Хоули заявляет, что перестанет блокировать процедуру утверждения кандидатов, если глава госдепа, министр обороны и советник президента США по нацбезопасности подадут в отставку. По мнению Хоули, эти люди не могут продолжать работу в администрации США, так как плохо организовали вывод сил США из Афганистана.

Другие сенаторы-республиканцы тоже мешают утверждению руководителей в госдепе. Каждый сенатор при этом не скрывает, что делает это, чтобы добиться от Белого дома тех или иных уступок.

США Сенат США Госдеп

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