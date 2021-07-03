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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:37Заразились
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 183 млн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 183 086 784, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3,96 млн человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33,7 млн инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 605,5 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30,5 млн, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 401 тыс.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 18,68 млн заболевших, умерли 522 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 510,6. В США на 1 млн жителей скончались 1866 человек, в Индии - 288, Бразилии - 2439.

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