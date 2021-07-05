Байден заявил о начале нормальной жизни в США после пандемии COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - День независимости США (4 июля) в 2021 году знаменуется тем, что страна начинает возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса, заявил президент США Джо Байден.

"В этом году 4 июля - особый день для празднования, потому что мы выходим из темноты... пандемии и изоляции, боли, страха и душераздирающих потерь", - сказал Байден на праздничном приеме в Белом доме.

Он отметил, что "хотя вирус и не побежден окончательно, он больше не контролирует наши жизни и не парализует страну". В связи с этим, по его словам, "сегодня мы как никогда ранее близки к тому, чтобы заявить о победе над этим смертельным вирусом".

В качестве подтверждения Байден сказал, что в стране растет число рабочих мест, восстанавливается деятельность предприятий, зафиксирован рост экономики.

Он призвал всех американцев внести свой вклад в прекращение пандемии COVID-19, заявив, что вакцинация является лучшей защитой от новых вариантов вируса.

"Это самая патриотичное, что вы можете сделать", - подчеркнул президент.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на минувшее воскресенье в США с начала пандемии коронавируса было выявлено более 33,7 млн случаев заражения, жертвами вируса стали 605,5 тысяч человек.

День независимости США - день принятия в 1776 году Декларации независимости США, считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны и празднуется 4 июля.